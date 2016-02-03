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  • Собянин: «В ближайшее время Москва станет футбольной столицей мира»

Собянин: «В ближайшее время Москва станет футбольной столицей мира»

3 февраля 2016, 12:29
5

Мэр Москвы Сергей Собянин на презентации официальной эмблемы Кубка конфедераций-2017, которая проходит сегодня в Москве, рассказал о ходе подготовки российской столицы к проведению данного турнира.

"Стадион "Лужники" будет реконструирован раньше срока. Москва всегда готова принять крупные спортивные соревнования. В ближайшее время наш город будет футбольной столицей мира. В дополнение к замечательному стадиону "Локомотив" открыта "Открытие Арена", будут введены стадионы ЦСКА и "Динамо", отметил Собянин.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия
Комментарии (5)
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serg30
1454492245
Что-то вдруг вспомнилась классика жанра... :))) "Да! - кричал он. - Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам! Васюки станут центром десяти губерний! Что вы раньше слышали о городе Земмеринге? Ничего! А теперь этот городишко богат и знаменит только потому, что там был организован международный турнир, Поэтому я говорю: в Васюках надо устроить международный шахматный турнир!" ©
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Рулон Обоев
1454492474
....и про платные парковки не забывать, чтобы к чемпионату каждый кусочек земли в Москве стал платным.
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REDWHITE_
1454494377
Правильно, так и должно быть. Не питер же)))) Там "Унитаз-Арену" десять лет строят, а она уже разваливается)))). Стадион трещинами покрылся))) аха-ха
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barka22
1454495008
уже слышали и про мировой финансовый центр и прочую х...
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андрей андреев
1454503088
И я сразу про Бендера подумал))
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