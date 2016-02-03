Собянин: «В ближайшее время Москва станет футбольной столицей мира»

Мэр Москвы Сергей Собянин на презентации официальной эмблемы Кубка конфедераций-2017, которая проходит сегодня в Москве, рассказал о ходе подготовки российской столицы к проведению данного турнира.

"Стадион "Лужники" будет реконструирован раньше срока. Москва всегда готова принять крупные спортивные соревнования. В ближайшее время наш город будет футбольной столицей мира. В дополнение к замечательному стадиону "Локомотив" открыта "Открытие Арена", будут введены стадионы ЦСКА и "Динамо", – отметил Собянин.