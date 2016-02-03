Кен: «Терек» - великий клуб»

Полузащитник "Терека" Педро Кен признался, что предложение грозненского клуба перекрыло все остальные, которые были у него.

"Я не долго думал над предложением "Терека", несмотря на предложения, которые у меня были. Я всегда мечтал играть в Европе. "Терек" – великий клуб с фантастической инфраструктурой. Я очень рад и надеюсь, что вытянул счастливый билет.

Я рассчитываю, что адаптация пройдет быстро, и тот факт, что я никогда не играл за пределами Бразилии, никак не скажется", - признался Кен.

Напомним, что 28-летний бразилец, пребывавший в статусе свободного агента, находился на просмотре в "Тереке" на протяжении десяти дней, после чего стороны подписали контракт на два с половиной года. В своем новом клубе Кен получил номер восемь.