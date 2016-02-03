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    Клопп: «Ливерпуль» мог бы сыграть и лучше»

    Главный тренер «Ливерпуля« Юрген Клопп считает, что его команда не слишком впечатляюще выглядела в матче с «Лестером«.

    «Показал ли «Ливерпуль» игровую дисциплину? Я не слишком доволен игрой своей команды, могли бы сыграть и лучше. Мы били по воротам, когда нужно было играть в пас, и делали передачи тогда, когда следовало бить. Скорее у нас получались полумоменты, а не моменты.

    Варди забил голы экстра-класса. Сегодня была хорошая возможность показать, что мы готовы к большему, но не получилось.

    Мне нужно некоторое время, чтобы прийти в себя. Я должен снова пересмотреть матч», – отметил Клопп.

    Напомним, что «Ливерпуль» уступил на выезде «Лестеру» со счетом 0:2. После 24 туров команда Клоппа занимает в таблице Премьер-лиги восьмое место.

    Источник: BBC

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    03.02.2016 06:27
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    Комментарии (4)
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    Динамо Тбилиси 81
    1454482413
    гнать с команды Емре, Лалана, надо продать Бентеке и срочно надо избавится от Миньоле !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    FanatSerj
    1454483542
    Да если бы кого то не манили лавры Ноера и находился в воротах, а не выбегал куда не надо, то еще хз как игра сложилась. А Лестер молодцы прям как Ростов, видно рука Бердыева)))) Все от печки, все рационально, два касания мяча и гол, МЮ со своей тупой "философией" поучится надо.
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    ologreds
    1694996293
    numo456737
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