«Зенит» опубликовал заявку на плей-офф Лиги чемпионов

"Зенит" отправил в УЕФА заявку на матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Новички клуба, подписанные в зимнее трансферное окно – Александр Кокорин, Юрий Жирков и Маурисио – попали в список А. Он состоит из 21 футболиста и выглядит следующим образом:

вратари: Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин, Вячеслав Малафеев.

защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Эсекьель Гарай, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Игорь Смольников.

полузащитники: Данни, Маурисио, Виктор Файзулин, Хави Гарсия, Александр Рязанцев, Олег Шатов, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Юрий Жирков.

нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин, Халк.

Напомним, первый матч стадии плей-офф "Зенит" проведет в Лиссабоне 16 февраля против "Бенфики".