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    «Кубань» не отдает трудовую книжку Игнатьеву

    Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал о том, как развивается ситуация с уходом из «Кубани« полузащитника Владислава Игнатьева.

    «Сегодня был последний установленный палатой срок подачи документов на экспертизу со стороны «Кубани». До 11:00 представители клуба не представили эти документы, сославшись на то, что их рейс был задержан. Хотя было более чем достаточно времени, и зачем было нужно перекладывать дело на последний день и час, непонятно. Не знаю, примет ли эти документы палата, есть сомнения.

    Несмотря на поданное футболистом еще в конце прошлого года заявление об увольнении, «Кубань» не оформляет это увольнение. Игроку не отдают трудовую книжку, фактически нарушая трудовое законодательство.

    У нас в стране рабства нет, и любой работник может уволиться, подав соответствующее заявление. Дальше клуб будет решать, требовать ли применения санкций к футболисту, но уволить его он обязан. «Кубань» этого не делает уже в течение месяца.

    Игнатьев обратился в трудовую инспекцию, но это тоже не самый быстрый процесс. Будем надеяться, что «Кубань» будет вести себя цивилизованно и оформит увольнение в соответствии с законом», — сказал Зотов.

    Напомним, что 29-летний Игнатьев намерен покинуть «Кубань» из-за задержек зарплаты.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.02.2016 14:52
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1454418502
    Рабство в России есть и в немалом количестве, ага. Пусть Зотов наведёт справки хотя бы по Дагестану.
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    APchelov
    1454424271
    Трудовая книжка ничего не значит, главное, в пенсионный фонд вовремя отстёгивпть
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    ologreds
    1694996297
    numo456675
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