«Кубань» не отдает трудовую книжку Игнатьеву

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал о том, как развивается ситуация с уходом из «Кубани« полузащитника Владислава Игнатьева.

«Сегодня был последний установленный палатой срок подачи документов на экспертизу со стороны «Кубани». До 11:00 представители клуба не представили эти документы, сославшись на то, что их рейс был задержан. Хотя было более чем достаточно времени, и зачем было нужно перекладывать дело на последний день и час, непонятно. Не знаю, примет ли эти документы палата, есть сомнения.

Несмотря на поданное футболистом еще в конце прошлого года заявление об увольнении, «Кубань» не оформляет это увольнение. Игроку не отдают трудовую книжку, фактически нарушая трудовое законодательство.

У нас в стране рабства нет, и любой работник может уволиться, подав соответствующее заявление. Дальше клуб будет решать, требовать ли применения санкций к футболисту, но уволить его он обязан. «Кубань» этого не делает уже в течение месяца.

Игнатьев обратился в трудовую инспекцию, но это тоже не самый быстрый процесс. Будем надеяться, что «Кубань» будет вести себя цивилизованно и оформит увольнение в соответствии с законом», — сказал Зотов.

Напомним, что 29-летний Игнатьев намерен покинуть «Кубань» из-за задержек зарплаты.