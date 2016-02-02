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    • Вандерсон: «Мечтаю сыграть на чемпионате мира в составе сборной России»

    Вандерсон: «Мечтаю сыграть на чемпионате мира в составе сборной России»

    Нападающий «Краснодара» Вандерсон очень хочет сыграть за сборную России на чемпионате мира 2018 года. Вандерсон отметил, что на сегодняшний день он не может получить российское гражданство, так как прожил в России менее 5 лет.

    «Конечно, мечтаю сыграть на чемпионате мира в составе сборной России. Но если сделать этого не удастся, обязательно куплю билеты и просто посмотрю матчи турнира. Я заинтересован в получении российского гражданства. Ваша страна очень хорошо приняла меня. Мне комфортно и хорошо в России. Если будет возможность получить российский паспорт, я не откажусь от нее. Но пока мне еще не хватает времени, прожитого в России», – сказал Вандерсон.

    Источник: Р-Спорт

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    02.02.2016 10:41
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    Комментарии (26)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Вомбат
    1454404433
    Двум бывшим боксерам, не жившим ни дня в России, гражданство лично президент с помпой вручит 13 февраля , а людям, которые столько уже дали российскому футболу, надо ждать 10 лет? Пропаганда важнее? Дурачье, ведь поступить так как хочет народ это и есть лучшая пропаганда, а делать, то что у народа вызывает отвращение - это контрпропаганда.
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    Лыков
    1454407681
    Какой смысл если сборная Бразилии под флагом сборной России в Полтаву играет ?
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    REDWHITE_
    1454411905
    Если будет возможность получить российский паспорт, я не откажусь от нее. от него
    Ответить
    Serjoga
    1454412267
    Вандерсон, Ари, Гильерме, Нойштедтер! И есть еще пару лет до ЧМ в России, так что русским места в сборной не достанется!
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    Aztec58
    1454418701
    Есть вполне официальные средства и способы значительно сократить этот срок, ага. Значит не очень-то и нужно.
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    Рулон Обоев
    1454419747
    За сборную России на ЧМ-2018 сыграют Вандерсон, Депардье, Рой Джонс дж., Фред Дёрст и Кадыров.
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    rikarto
    1454424154
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    APchelov
    1454424436
    Пусть сперва фамилию поменяет! Хотя бы на ВАНДЕРСОНОВ )
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    Каратель
    1454437499
    пока в сборной лодыри типа кокоши и др. есть не светит тебе сыграть
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    ologreds
    1694996299
    numo456653
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