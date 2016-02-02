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    • Первый тренер Аршавина: «Из Андрея получится прекрасный организатор»

    Первый тренер Аршавина: «Из Андрея получится прекрасный организатор»

    Первый тренер полузащитника Андрея Аршавина Сергей Гордеев дал несколько полезных советов экс-футболисту сборной России.

    – Многие считают, что Аршавину пора заканчивать.

    – Андрею надо прислушаться к себе. Если остались силы и желание — пусть продолжает карьеру, не обращая внимания на всю эту болтовню. В конце концов, на «Кубани» свет клином не сошелся. Но если наигрался — лучше действительно уйти. Зачем мучиться?

    – Вы-то почувствовали по разговору с Андреем, что не наигрался?

    – Расставаться с футболом он точно не торопится. Только хочет, чтоб было комфортно, без травм, которые не позволяют набрать форму. А тут полгода — сплошные проблемы. В «Кубани» не получилось по объективным причинам. Предсезонку с командой пройти не успел, что для возрастного игрока — катастрофа. В первом же матче травмировался. Рвался на поле, выходил на уколах… Но это все не то. В итоге два месяца назад перенес операцию на паховых кольцах.

    – В каком клубе он бы мог продолжить карьеру?

    – На мой взгляд, идеальный вариант — «Краснодар». Там порядок с финансами, а главное, команда подходит Андрею по стилю. Туда вписаться легко. Разумеется, при условии, что он здоров и в хорошем физическом состоянии.

    – Рано или поздно заканчивать все равно придется. Каким видите будущее Аршавина?

    – Когда лет семь назад заговорили на эту тему, Андрей сказал: «Только не тренером!» Мне кажется, из Аршавина получится прекрасный организатор либо спортивный директор.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2016 07:28
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