Венгер: «Если Месси постучится в мою дверь, я не отправлю его назад в «Барселону»

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что лондонцы, скорее всего, не подпишут никого до закрытия зимнего трансферного окна.

"Трудно говорить на 100%, но на 99% я уверен, что мы никого не купим. Всегда может случиться чудо, кто-то может постучать в твою дверь. Если ко мне постучится Месси, то я не скажу ему: "Пожалуйста, возвращайся в "Барселону", – сказал Венгер.

По словам специалиста, он ожидал от клубов большей трансферной активности в январе.

"Это окно было спокойнее, чем я ожидал. Я думал, что будет больше активности, но в результате все прошло спокойно".