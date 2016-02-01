Дьяков: «Уход Жирков и Кокорина - потеря для нас»

Защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков рассказал об уходе в "Зенит" нападающего Александра Кокорина и полузащитника Юрия Жиркова.

"После контрольной игры ребята сообщили, что клубы между собой обо всем договорились. После ужина они пожали всем руки, сказали теплые слова. Для нас это, конечно, потеря. Многие расстроены, но жизнь на этом не заканчивается.

У нас впереди 12 матчей чемпионата и, надеемся, три — в Кубке России. Будем биться уже без них. Да и где-то еще раньше мы понимали, что, скорее всего, Юра и Саша уйдут, были готовы к этому. Пресса каждый день сообщала подробности, так что все к тому шло.

Как теперь против Кокорина буду играть? Как и раньше играл, когда был в "Ростове". Кстати, Саша очень часто забивал нам, хет-трики даже делал. Он сильный форвард, у него в "Зените" должно получиться. Особенно в окружении таких партнеров, как Халк, Дзюба, Данни, Шатов", - сказал Дьяков.