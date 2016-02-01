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    • Эменике: «Постоянно следил за матчами «Вест Хэма», потому что это отличный клуб»

    Эменике: «Постоянно следил за матчами «Вест Хэма», потому что это отличный клуб»

    Форвард «Вест Хэма» Эммануэль Эменике, перебравшийся в лондонский клуб из «Фенербахче», поделился эмоциями от перехода, а также заявил, что считает «молотобойцев» отличным клубом и будет рад поработать с таким тренером, как Славен Билич.

    «Я невероятно рад оказаться здесь. Постоянно следил за матчами «Вест Хэма», потому что считаю его отличным клубом. Я давно знаю Билича. Когда я выступал в «Спартаке», он тренировал «Локомотив», потом я перебрался в «Фенербахче», а он возглавлял «Бешикташ». Мы следили за карьерами друг друга, и я благодарю Бога, что теперь мы встретились в одном клубе», – сказал Эменике.

    Напомним, 28-летний нигериец будет выступать за «Вест Хэм» на правах аренды до конца сезона.

    Источник: ФК «Вест Хэм»

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    01.02.2016 01:28
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    Mr Trueman
    1454292274
    лол
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    Etiainen
    1454311270
    начинается лизание...
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    ologreds
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