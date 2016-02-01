Гилерме: «Когда есть конкуренция, ты всегда должен играть на самом высоком уровне»

Голкипер "Локомотива" Гилерме поделился некоторыми тонкостями тренировочного процесса, отметив, что присутствие в команде нескольких сильных вратарей создает условия для их роста.

– "Восьмерку" нужно делать быстро и это хорошо потому, что на этом упражнении ты можешь отработать три вещи: быстрые движения, скорость и технику ловли мяча. Мне нравятся такие упражнения.

– Но в упражнениях важна и тактика, особенно во время чемпионата.

– Есть много упражнений, которые тренер должен выбирать в зависимости от игры соперника. Один нападающий много бьет из-за штрафной, другой хорошо играет головой. Конечно, важно смотреть видео и тренироваться, исходя от соперника.

– Тренер вратарей Владислав Тихонов?

– Валерич? Он – плохой человек... Да нет, шутка. Он хороший. Всегда в настроении работает с нами. Любит свою работу и больше знает, чем все. Есть такие игры, в которых даже не бьют по твоим воротам, но нужно быть всегда готовым. Для этого нужно много тренироваться. Тренер старается всегда сделать так, чтобы мы были готовы.

– Конкуренция?

– В нашей команде есть сильные вратари. Я считаю, что это хорошо для нас. Когда есть конкуренция, ты всегда должен играть на самом высоком уровне.