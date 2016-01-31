Колосков: «Зенит» в состоянии дойти до финала Лиги чемпионов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал прогноз на весеннюю часть чемпионата России. Специалист связывает последние неудачи "Зенита" в РФПЛ с отсутствием мотивации у сине-бело-голубых на внутренней арене.

- Как вам первая часть чемпионата России? Справедливо ли лидерство ЦСКА?

- Конечно. Команда шла без спада до тех пор, пока не сломался Еременко. У армейцев сыгранный коллектив и хороший тренер. В остальном все обыденно: "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и "Спартак". "Ростов" появился среди лидеров. "Динамо" разочаровало.

- Какими видите шансы красно-синих в борьбе за чемпионство?

- Трудно сказать. Всe будет зависеть оттого, как команда проведет подготовительный период, в каком состоянии окажутся ведущие футболисты, вернутся ли в строй травмированные и каким будет усиление.

Борьба за золото пойдет между "Зенитом" и ЦСКА, если питерская команда постарается ответственно играть на несколько фронтов. В чемпионате видно, что мотивации у "Зенита" нет. Хотя в Лиге чемпионов я еще после жеребьевки говорил, что "сине-бело-голубые" в состоянии дойти чуть ли не до финала. Но играть на два фронта, конечно, тяжелее, поэтому армейцы в борьбе за чемпионство будут иметь определенное преимущество.

- Есть объяснение, почему ЦСКА третий год подряд не блещет в Лиге чемпионов?

- Регулярный вылет армейцев из Лиги чемпионов, конечно, удивляет, потому что команда способна выходить в плей-офф. Другое дело, что соперники попадались серьезные: англичане и немцы. Значит, чего-то не хватает в играх с ними.

- Главный тренер "Зенита" по ходу сезона постоянно критиковал Виталия Мутко за измененный лимит на легионеров.

- Все играют по одним и тем же правилам и понимают, что есть государственная политика в этом отношении, но Виллаш-Боашу плевать на все это, он и так "выдающийся" и "великий". Честно говоря, это не красит его как человека и не добавляет ему авторитета.