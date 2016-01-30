Марио Суарес перешел в «Уотфорд»

Испанский полузащитник «Фиорентины« Марио Суарес стал игроком «Уотфорда«.

Сумма трансфера составила порядка 5,5 миллионов евро. Хавбек успешно прошел медицинское обследование и подписал с английским клубом контракт до лета 2020 года.

29-летний Суарес выступал за «Фиорентину» с 2015 года, провел за клуб 12 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за «Атлетико», «Вальядолид», «Сельту» и «Мальорку». За сборную Испании сыграл 3 матча. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.