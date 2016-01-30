Карпин: «В «Торпедо» чувствую себя комфортно»

Наставник армавирского «Торпедо» Валерий Карпин, тренировавший в прошлом «Спартак», рассказал, каково ему работается в своем нынешнем клубе. По словам специалиста, он испытывает комфортные ощущения от работы в спокойной обстановке. Также Карпин отметил, что в настоящее время отдыхает от того внимания, которое проявляли к нему в прошлом болельщики и пресса.

«Очень естественное ощущение. Никто не жужжит, никто тебя не дергает, не пишет, не спрашивает ни о чем, ничего не обсуждает. То, что нужно человеку. Спокойно работаем и ни о чем плохом не помышляем. Абсолютно честно: я чувствую себя очень комфортно. Во всяком случае, пока.

В проекте «Армавир» несколько плюсов. Новый интересный опыт – раз. Задачи, расписанные не на один год, – два. Сейчас, понятно, задача простая – не вылететь в ПФЛ, но это не значит, что не существует других. Третий мотив – работа в спокойной обстановке. Это была одна из главных внутренних установок, на самом деле: чтобы не «доставал» никто каждую секунду, как это было в «Спартаке».

Внимания в прошлые годы мне было более чем достаточно. Очень хотелось от него отдохнуть», – поведал Карпин в интервью интернет-изданию «Спортфакт».