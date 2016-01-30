Мутко: «Вмешиваться в жизнь футбольных клубов нужно только с точки зрения попытки сохранения клуба»

Президент РФС и министр спорта России Виталий Мутко рассказал, при каких условиях футбольным властям стоит производить вмешательство в жизнь футбольных клубов.

«Вмешиваться нужно только с точки зрения попытки сохранения клуба и создания нормальных условий функционирования всей системы.

В принципе, причина только в менеджменте, в смене руководства, ориентиров. Тот же «Ротор» можно было сохранять.

Это и Калининграда касается и других городов. Мы будем вмешиваться аккуратно, но сохраняя футбол и клубы в регионах страны.

Я с Иркутском говорил, с Тюменью. Конечно, у меня разговоры такие всегда идут. Я стараюсь, чтобы клубы не исчезали», – отметил Мутко.