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    • Мутко: «Вмешиваться в жизнь футбольных клубов нужно только с точки зрения попытки сохранения клуба»

    Мутко: «Вмешиваться в жизнь футбольных клубов нужно только с точки зрения попытки сохранения клуба»

    Президент РФС и министр спорта России Виталий Мутко рассказал, при каких условиях футбольным властям стоит производить вмешательство в жизнь футбольных клубов.

    «Вмешиваться нужно только с точки зрения попытки сохранения клуба и создания нормальных условий функционирования всей системы.

    В принципе, причина только в менеджменте, в смене руководства, ориентиров. Тот же «Ротор» можно было сохранять.

    Это и Калининграда касается и других городов. Мы будем вмешиваться аккуратно, но сохраняя футбол и клубы в регионах страны.

    Я с Иркутском говорил, с Тюменью. Конечно, у меня разговоры такие всегда идут. Я стараюсь, чтобы клубы не исчезали», – отметил Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    30.01.2016 12:37
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    Комментарии (4)
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    REDWHITE_
    1454147199
    Мудко развалит футбол...
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    Aztec58
    1454154253
    Исчезали, исчезают и будут исчезать, ага. Твои разговоры мало действует, бюджета всё равно на всех не хватает.
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    ologreds
    1694996318
    numo456332
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