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    Пицци возглавил сборную Чили

    Испанский специалист Хуан Антонио Пицци получил должность наставника сборной Чили.

    Местная федерация футбола заключила двухлетний контракт с 47-летним испанцем. Таким образом, Пицци будет руководить командой на Кубке Америки-2016, Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 в России.

    «Мы очень довольны, что договорились с Пицци. Это настоящий профессионал, которому мы полностью доверяем. У него за плечами солидная тренерская карьера. Он становился чемпионом в Чили и Аргентине, хорошо проявил себя в Европе и Мекиске», — выступил с заявлением президент Федерации футбола Чили Артуро Сала.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.01.2016 10:29
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    Комментарии (3)
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    Igorello97
    1454139466
    Неплохо.
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    ManUtd-Volgograd
    1454151784
    У них же тренер крутой был! Куда он делся?
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    ologreds
    1694996320
    numo456309
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