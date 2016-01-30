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    Элбер не поддержал идею «Баварии» подписать Игуаина

    Бывший нападающий мюнхенской "Баварии" Элбер пытается донести до руководства клуба бесполезность приобретения форварда "Наполи" Гонсало Игуаина. По словам экс-футболиста мюнхенцев, в немецкой команде есть Роберт Левандовски, который справляется со своими обязанностями.

    "Нормально, что игроком интересуются, если в "Баварии" он играет хорошо. Речь прежде всего об испанских и английских клубах. На месте Левандовски я бы остался в "Баварии". Он хорошо знает, что имеет в этом клубе. Роберт знает менталитет немцев и владеет языком. А Игуаин "Баварии" не нужен", — приводит слова Элбера tz.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.01.2016 07:37
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    Комментарии (3)
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    Лыков
    1454138002
    Начинаю ненавидеть Баварию. Она всегда портит прекрасное. У наполи игра поставлена лучше Ювентуса.
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    Raxor
    1454147378
    по идее он прав
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    ologreds
    1694996322
    numo456295
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