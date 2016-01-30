Элбер не поддержал идею «Баварии» подписать Игуаина

Бывший нападающий мюнхенской "Баварии" Элбер пытается донести до руководства клуба бесполезность приобретения форварда "Наполи" Гонсало Игуаина. По словам экс-футболиста мюнхенцев, в немецкой команде есть Роберт Левандовски, который справляется со своими обязанностями.

"Нормально, что игроком интересуются, если в "Баварии" он играет хорошо. Речь прежде всего об испанских и английских клубах. На месте Левандовски я бы остался в "Баварии". Он хорошо знает, что имеет в этом клубе. Роберт знает менталитет немцев и владеет языком. А Игуаин "Баварии" не нужен", — приводит слова Элбера tz.