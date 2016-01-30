«Барселона» – «Атлетико». Онлайн-трансляция

Сегодня состоится матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют "Барселона" и "Атлетико". В очном противостоянии сойдутся лидеры турнирной таблицы и встреча обещает быть очень интересной.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Барселона" – "Атлетико". Начало в 18:00, не пропустите!