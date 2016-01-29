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    Дзагоев: «Нам бы не помешал Широков»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев считает, что капитан сборной России Роман Широков мог бы пригодиться его команде.

    "Про возможный переход Романа Широкова в ЦСКА я читал в Интернете. Конечно, такой игрок нам бы не помешал. Роман может раздавать передачи. Не согласен с теми, кто говорит, что у Романа сложный характер. Да, на поле он может где-то прикрикнуть на игроков, но за его пределами сразу это забывает и со всеми общается нормально. Как человека могу оценить его только положительно", – сказал Дзагоев.

    Источник: ТАСС

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    29.01.2016 15:11
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    Комментарии (6)
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    fakel-vrn
    1454074107
    он ни кому не помешает...тихо будет сидеть на лавочке...
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    Aztec58
    1454078089
    Вам бы точняком Карасёв не помешал бы в каждом матче, ага.
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    shur
    1454078574
    Для сборной только на руку...!
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    DenMih
    1454086234
    Широков стал главной проституткой российского футбола!осталось только в Динамо и в Локо потом перейти.а так по всем попрыгал.
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    zwoko
    1454092485
    Мужики есть капли что реально улучшают мужскую силу и выносливость: длительность секса увеличилась в разы, а стояк стал крепче, повысилась чувствительность в сексе, оргазмы стали намного ярче и ощутимее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!Во кстати о них уже в журналах пишут --- http://dum.ps/molotora
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    ologreds
    1694996326
    numo456232
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