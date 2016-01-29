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    • Кондратьев: «Уверен, что мы еще много раз будем радоваться блестящей игре «Кубани»

    Кондратьев: «Уверен, что мы еще много раз будем радоваться блестящей игре «Кубани»

    Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу председателем совета директоров "Кубани" Олегом Мкртчаном и обсудил перспективы команды.

    "Ваше решение остаться председателем совета директоров – залог того, что клуб останется в Премьер-лиге нашей страны. Не сомневаюсь, что вы сможете выстроить и финансовую дисциплину, и внутреннюю политику в команде. Уверен, что мы еще много раз будем радоваться блестящей игре ФК "Кубань". Надо сохранить эти позиции и, скажу больше, преумножить", – сказал Кондратьев.

    Источник: ФК «Кубань»

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    29.01.2016 14:37
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1454076204
    Будем надеяться, ага.
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    DenMih
    1454086326
    слова,лучше бы материально помог!
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    ologreds
    1694996326
    numo456229
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