Игрок «Уфы» Филин сменил украинское гражданство на российское

Аааа,харёк)))) и вам и нам.... Так не усидиш на двух стульях
Защитник "Уфы" Александр Филин принял решение выступать за сборную России. Как заявил сам футболист, совсем недавно он сменил украинское гражданство на российское.
"Да, это правда, теперь я являюсь российским футболистом и очень этому рад. Я русский по национальности, у меня русские родители и русские дедушки и бабушки. Мой покойный дедушка — Филин Борис Васильевич — родился и жил на территории России, поэтому я имел право получить российское футбольное гражданство. Также я не был заигран за сборную Украины.
Я хочу выступать за сборную России! И не просто выступать, а помогать ей побеждать. Хотя в любом случае то, что я не буду считаться легионером в команде, — это огромный плюс. Но я хочу сказать, что по-прежнему люблю Украину и считаю ее братской страной с Россией. И так будет всегда", — заявил он.