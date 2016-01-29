Тошич «Английская Премьер-лига мне не нравится»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о том, насколько вероятен его переход в один из клубов АПЛ.

– Если вам поступит предложение от середнячка английской Премьер-лиги, то каковы были бы ваши действия?

– Я бы не поехал, потому что мне английская Премьер-лига не нравится. А вот немецкий и испанский чемпионаты больше нравятся. ЦСКА каждый матч играет на победу, идет вперед и выигрывает трофеи, а если бы я играл в средней команде, то этого бы не было. Так что я бы подумал, если бы пришло предложение от клуба, который борется за самые высокие места, а от других клубов – нет.

– Вы рассказали о своем восприятии английского чемпионата. Не связано ли оно с тем, что вы год выступали за "Манчестер Юнайтед"?

– Нет. Я просто видел, что это чемпионат, который не подходит мне. Я потом играл в Бундеслиге за "Кельн", где мне все понравилось, все было проще.

— О времени, проведенном в "МЮ", не жалеете?

– Да, я там мало играл, но многому научился. Все знают, что я молодым из Сербии поехал в Англию и не был готов к такому большому клубу. Сербский чемпионат и такой клуб – это разница сумасшедшая. Но я работал и старался, а потом пришел в ЦСКА, и мне кажется, была видна разница в качестве: я стал более сильным футболистом.