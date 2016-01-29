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    Лодыгин: «Дзюба назвал меня «Пападополусом»

    Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин в своем дневнике на официальном клубном сайте рассказал, как прошел второй день сборов в Португалии.

    «Сегодняшний день оказался неплохим. Вечером играли турнир, и так получилось, что я вышел в поле. Дзюба сразу начал смеяться, говорить, мол, куда я полез. А потом назвал «Пападополусом», когда я отдал голевую. Ну, кстати, я не только этим отметился, но и в свои забил – когда прыгал, чтобы спасти, неудачно попал. Не помню, кто в этот момент стоял, но, наверное, он не обрадовался. В общем, понял, что чувствуют защитники, когда забивают в свои, и это не очень прикольно.

    Сыграли неплохо, команда собралась хорошая. Один раз, правда, потерял Юсупова – все кричали, чтобы я его накрыл, а я не видел. Оказалось, он уже на линии стоял и отдавал пас под гол. Короче, понял, насколько нелегко играть в поле. Все-таки правду говорят, что каждая позиция – она особенная. И вратарей часто сумасшедшими называют, но и я могу спросить – как они там все успевают? Нужно быстро думать, смотреть, понимать. Везде свои детали.

    После тренировки провели небольшую игру – серию пенальти. Я в команде с Халком, Кришито – с Мишей Кержаковым. Били-били – и все ничья. Потом поменялись – Халк и Миммо встали в ворота. И опять ничья. В итоге, когда уже стемнело, решили, что нужно все-таки решить, кто выиграет, и сыграли в другую – ту, где нужно сначала покружиться вокруг мяча, а потом пробить. Миша начал, крутанулся, но не особо быстро, и достаточно хорошо попал, просто без шансов для Халка. А я пошел – начал крутиться очень быстро. И как встал, как все поплыло, ничего не вижу – в общем, кое-как попал в штангу. Ну и все, проиграли. Но было здорово. Побольше бы и таких моментов, и таких турнирчиков. От них получаешь удовольствие. А мне кажется, что для любого человека, если он получает удовольствие от своей работы, она и работой быть прекращает. Может, кто-то не согласится, но мне кажется, это так. Некоторых не поменять, а мне такой подход ближе. И результат лучше, и нагрузки легче переносить», – написал Лодыгин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    29.01.2016 00:15
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    Комментарии (2)
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    VVM1964
    1454019170
    ДЗЮБА ЗНАЕТ ТАКИЕ ПЕРСОНАЖИ ???!!!
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    ologreds
    1694996328
    numo456181
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