Барбара Берлускони: «Цель «Милана» – попасть в Лигу Европы»

Вице-президент "Милана" Барбара Берлускони призналась, что клуб не рассчитывает попасть в Лигу чемпионов по результатами этого сезона.

"Следует быть честными с болельщиками: в этом сезоне наша цель – пробиться в Лигу Европы. Думаю, это нам по силам. В следующем же сезоне будет стоять задача попасть в Лигу чемпионов, ведь именно в этом турнире должен играть "Милан". Мы потратили много денег на команду. Я надеюсь, что в следующем матче болельщики не будут выражать свое недовольство, ведь в такой обстановке тяжело работать", – сказала Барбара Берлускони.