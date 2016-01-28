Неймар: «Я хотел бы поиграть в команде Гвардиолы»

Нападающий "Барселоны" Неймар признался, что хочет поиграть под руководством главного тренера "Баварии" Хосепа Гваридолы.

"Гвардиола – человек, которым я по-настоящему восхищаюсь и с которым я бы хотел поработать. Тяжело сказать, хочется ли мне выступать в других странах. Никто не знает будущего, но сейчас я очень счастлив в "Барселоне". У меня есть желание однажды вернуться в Бразилию, а также поиграть в США – в этих двух странах я хотел бы попробовать себя в конце карьеры. В США футбол развивается и привлекает многих игроков, которые становятся там все популярнее. Так что это было бы интересно", – сказал Неймар.