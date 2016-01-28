По делу Игнатьева будет проведена дополнительная экспертиза

РФС проведет дополнительную экспертизу по делу полузащитника «Кубани» Владислава Игнатьева. Напомним, в декабре Игнатьев подал заявление в палату по разрешению споров РФС из-за задержек по зарплате.

«Подготовлены документы для проведения дополнительной экспертизы. Экспертиза должна быть проведена в течение 14 рабочих дней с сегодняшнего дня. Как только мы получим результаты экспертизы, мы назначим заседание, на котором вынесем решение с учетом экспертизы», – заявил председатель палаты Константин Ляхов.