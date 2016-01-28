Мутко: «Писарев останется тренером молодежной сборной России и спортивным директором РФС»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев продолжит работу с национальной командой, а также сохранит пост спортивного директора союза.

«Да, Николай Писарев будет продолжать работу на посту старшего тренера молодежной сборной. Также он продолжит работу в качестве спортивного директора РФС. Безусловно, я против совмещения Писаревым двух постов. Но целесообразности с точки зрения сегодняшнего дня, чтобы он покинул пост спортивного директора, нет. Молодежка сыграет несколько матчей сейчас и все. В будущем все возможно. Но на оставшиеся игры менять мы ничего не будем», – рассказал Мутко.