«Ньюкасл» подтвердил трансфер Таунсенда

Полузащитник «Тоттенхэма« Эндрос Таунсенд официально перешел в «Ньюкасл«.

Хавбек успешно прошел медицинское обследование и подписал с новым клубом контракт до лета 2021 года. Сумма трансфера составила 15,7 миллионов евро.

24-летний Таунсенд выступал за «Тоттенхэм» с 2008 года, провел за клуб 93 матча и забил 10 голов. Сдавался в аренду в «Йовил», «Лейтон Ориент», «Милтон Кейнес Донс», «Ипсвич», «Уотфорд», «Миллуолл», «Лидс», «Бирмингем» и «Куинз Парк Рейнджерс». За сборную Англии сыграл 10 матчей и забил 3 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.