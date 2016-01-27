Тейшейра хочет перейти в «Ливерпуль»

Бразильский полузащитник «Шахтера« Алекс Тейшейра заявил, что он надеется перейти в «Ливерпуль«.

«Шахтер» получил одно очень хорошее предложение, но отклонил его. Не знаю, почему это произошло. Тренер и президент клуба не хотят меня отпускать. Сейчас я просто жду и пытаюсь быть терпеливым. Я хочу выступать именно за «Ливерпуль». Это большой клуб, за который играли многие выдающиеся футболисты. Для меня будет честью играть в футболке «Ливерпуля». Я знаю, что «Ливерпуль» предлагал за меня 32 миллиона евро, но «Шахтер» отклонил это предложение. Сейчас мой агент пытается согласовать переход в «Ливерпуль». Я хочу перейти в этот клуб, но решение принимает президент «Шахтера», – сказал Тейшейра в интервью Anfield HQ.

По некоторым данным, «Шахтер» готов расстаться с 26-летним Тейшейрой не меньше, чем за 50 миллионов евро.