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    Ари рассказал о драке игроков в раздевалке «Спартака» в Грозном

    Нападающий "Краснодара" Ари, ранее выступавший за московский "Спартак", рассказал о причинах и деталях драки в раздевалке красно-белых в перерыве матча против грозненского "Терека" в 2011 году. Об инциденте в свое время стало известно от бывшего главного тренера москвичей Валерия Карпина.

    "Был прикол! Это был матч с "Тереком". В Грозном. Мы летели (0:2). Без шансов почти. Дзюба еще пенальти не забил. А в концовке рефери поставил штрафной. К мячу пришли Нико Пареха и латераль, как его… Комбаров Дима, да. Они долго спорили, кто должен бить. Не помню, кто ударил, но он промахнулся. Тайм закончился, по пути в подтрибунку уже начали толкаться.

    Короче, в раздевалке уже началась серьезная драка. Они молотили друг друга: Парехе помогали испанцы, Комбарову – брат и другие ребята. Но пришел Карпин и всех растащил. Карпин в этом молодец был. На второй тайм мы вышли как звери, закатили четыре, выиграли. И после матча Карпин собрал всех и сказал: "Ну что, теперь вы должны драться в раздевалке каждый матч", - поделился Ари.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.01.2016 15:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +47

      89388900185 27 января 2016, 21:00

      СЛУЧАЙНО ВЫГРАЛИ И УДАЛЕНИЕ ВРАТАРЯ БЫЛО ПРОСТО ПОЗОРОМ РЕФЕРИ ПОМОГ СУДЬЕ Я БЫЛ НА СТАДИОНЕ

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 27 января 2016, 19:36

      Прикольно :-)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 января 2016, 16:44

      Да-а, скандальный был матч, Терек тоже пенальти не забил, потом у Терека ещё Джанаева удалили. Где-то за 10 минут до конца матча освещение вырубили на 40 минут, но хозяевам это не помогло!

      -1
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