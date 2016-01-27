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    Ромуло: «Я окончательно адаптировался к жизни в России»

    Полузащитник "Спартака" Ромуло не собирается покидать столичный клуб в зимнее трансферное окно. Недавно СМИ анонсировали возвращение 25-летнего футболиста в Бразилию, однако сам хавбек информации опроверг.

    "Могу опровергнуть все те слухи, которые в последнее время появляются в бразильской прессе, о том, что я могу покинуть „Спартак“. Это неправда, на данный момент я не думаю о том, чтобы сменить команду. Все сообщения бразильских газет — ложь.

    Я окончательно адаптировался к жизни в России. В Москве нет ничего такого, что могло бы доставлять мне неудобства. Если первое время я с опаской относился к снегу и откровенно боялся сильных морозов, то сейчас такого нет. Мне комфортно, рядом со мной семья, и я могу думать только о том, как приносить большую пользу команде. Вне команды я часто общаюсь с Жоао Карлосом, Кариокой, Ари. Скучают ли они по „Спартаку“? Не знаю, я не спрашивал", — заявил Ромуло.

    Источник: ТАСС

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    27.01.2016 09:37
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