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    • Сарсания: «Зениту» важно собрать у себя как можно больше лучших российских футболистов»

    Сарсания: «Зениту» важно собрать у себя как можно больше лучших российских футболистов»

    Бывший спортивный директор «Зенита» и «Динамо» Константин Сарсания поделился своим мнением о трансферной политике сине-бело-голубых. Напомним, что сегодня было объявлено о том, что защитник «Динамо» Юрий Жирков ближайшим летом пополнит стан санкт-петербургской команды, также появилась информация о предварительной договоренности «Зенита» с нападающим бело-голубых Александром Кокориным.

    – Как отнесутся к трансферу Жиркова болельщики «Динамо»?

    – Думаю, поклонники бело-голубых с пониманием воспримут переход. В «Динамо» сменился курс развития, это тоже надо учитывать.

    – Теперь цель «Зенита» – Кокорин?

    – Форвард пригодился бы «Зениту». Питерцам вообще важно собрать в своем составе как можно больше лучших российских футболистов. Лимит будет действовать еще не один год, если и вовсе не ужесточится в ближайшее время.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2016 21:46
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    Комментарии (8)
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    Майор Дзагоев
    1453835535
    Лучших? Максимум "когда-то бывших одними из лучших"
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    Ortaped 79
    1453835774
    лучших нужно самим готовить,а не подписывать кого непопадя.
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    Aztec58
    1453837853
    Ага, и стать базовой командой для сборной. Проходили такое уже, при Лобановском.
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    Ortaped 79
    1453838935
    не все кто на слуху лучшие
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    ologreds
    1694996341
    numo455987
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