Сарсания: «Зениту» важно собрать у себя как можно больше лучших российских футболистов»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Динамо» Константин Сарсания поделился своим мнением о трансферной политике сине-бело-голубых. Напомним, что сегодня было объявлено о том, что защитник «Динамо» Юрий Жирков ближайшим летом пополнит стан санкт-петербургской команды, также появилась информация о предварительной договоренности «Зенита» с нападающим бело-голубых Александром Кокориным.

– Как отнесутся к трансферу Жиркова болельщики «Динамо»?

– Думаю, поклонники бело-голубых с пониманием воспримут переход. В «Динамо» сменился курс развития, это тоже надо учитывать.

– Теперь цель «Зенита» – Кокорин?

– Форвард пригодился бы «Зениту». Питерцам вообще важно собрать в своем составе как можно больше лучших российских футболистов. Лимит будет действовать еще не один год, если и вовсе не ужесточится в ближайшее время.