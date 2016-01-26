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    • Шляхтин: «Регион и правительство области продолжат поддерживать «Крылья Советов»

    Шляхтин: «Регион и правительство области продолжат поддерживать «Крылья Советов»

    Председатель Совета Директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал об итогах рабочей встречи с главным тренером команды Франком Веркаутереном, а также затронул вопрос финансовой стабильности клуба.

    «Наш разговор с Франком получился продуктивным. Мы обсудили широкий круг вопросов, касающихся подготовки нашей команды ко второй части чемпионата. Тренировочные сборы идут по плану. По словам Франка в команде хорошая атмосфера, игроки работают с полной самоотдачей. Конечно, мы говорили о селекции нашего клуба. Есть игроки, которые сейчас находятся у нас на просмотре. Веркаутерен поделился мнением на их счет. Есть футболисты, которые находятся в сфере наших интересов, ведем по ним переговоры. Активно ищем сильного игрока в линию нападения. Кандидатуры есть. Все кадровые вопросы мы решаем совместно с тренерским штабом. Радует, что Франк брал на сборы группу молодых игроков. Некоторые из них произвели на него хорошее впечатление. Важно, что взгляды руководства клуба и тренерского штаба относительно необходимости воспитания местных воспитанников совпадают.

    Понимаю, что в нынешней непростой финансовой ситуации в стране и регионе, вопрос финансовой стабильности клуба не может оставаться без внимания игроков, тренерского штаба. В субботу я встречался с губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным, мы обсуждали нынешнее положение дел в клубе, перспективы команды. Франку я сказал, что регион и правительство области продолжат поддерживать «Крылья Советов». И команда должна быть сосредоточена только на спортивных вещах. Со своей стороны мы делаем для этого все возможное», – заявил Шляхтин.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    26.01.2016 21:12
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