Промес взял десятый номер в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес во второй половине сезона будет выступать за команду под десятым номером. Ранее голландцу принадлежал номер 24. Возможность взять десятый номер у хавбека появилась после того, как стан красно-белых покинул нападающий Юра Мовсисян, выступавший под этим номером ранее.

«Большая честь, что я заслужил это доверие и я не могу дождаться того момента, когда наконец-то покажусь на поле под десятым номером. Для меня это имеет большое значение. Я думаю, что Юра Мовсисян, выступавший ранее под этим номером, был отличной «десяткой», мы должны проявить к нему уважение. Я думаю, он отлично справлялся с той ответственностью, которая ложится на того, кто играет под этим номером. Он забил много мячей, помогал «Спартаку» во многих матчах.

Десятый номер — это что-то не обычное, совершенно особенное. Именно поэтому для меня это большая честь, и я буду доказывать, что мне доверили этот номер не зря и достался он мне не просто так. Для меня это большое событие», – прокомментировал смену игрового номера Промес.