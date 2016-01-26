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    Промес взял десятый номер в «Спартаке»

    Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес во второй половине сезона будет выступать за команду под десятым номером. Ранее голландцу принадлежал номер 24. Возможность взять десятый номер у хавбека появилась после того, как стан красно-белых покинул нападающий Юра Мовсисян, выступавший под этим номером ранее.

    «Большая честь, что я заслужил это доверие и я не могу дождаться того момента, когда наконец-то покажусь на поле под десятым номером. Для меня это имеет большое значение. Я думаю, что Юра Мовсисян, выступавший ранее под этим номером, был отличной «десяткой», мы должны проявить к нему уважение. Я думаю, он отлично справлялся с той ответственностью, которая ложится на того, кто играет под этим номером. Он забил много мячей, помогал «Спартаку» во многих матчах.

    Десятый номер — это что-то не обычное, совершенно особенное. Именно поэтому для меня это большая честь, и я буду доказывать, что мне доверили этот номер не зря и достался он мне не просто так. Для меня это большое событие», – прокомментировал смену игрового номера Промес.

    Источник: ФК «Спартак»

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    26.01.2016 20:58
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    Комментарии (4)
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    Ortaped 79
    1453835557
    заслужил десятку
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    Aztec58
    1453837136
    Ну, чтоб всегда в десятку, на худой конец - в девятку.
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    Финт
    1453844628
    Промес лучший трансфер Спартака за всю историю!
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    ologreds
    1694996341
    numo455984
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