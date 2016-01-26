Мутко: «Важно, чтобы футболисты сборной выступали на самом высоком уровне»

Президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал предстоящий летний переход полузащитника «Динамо« Юрия Жиркова в «Зенит«.

«Нам важно, чтобы футболисты сборной выступали на самом высоком уровне, в конкурентной среде, играли в еврокубках, в сильнейших клубах, чтобы играли в европейских клубах. Во внутриклубную политику я не вмешиваюсь, могу только сказать, что Юра – игрок высокого уровня. Желаю ему удачи. Ну а то, что до конца сезона он останется в «Динамо» – это тоже хороший клуб. Сейчас самое главное, чтобы у него была игровая практика, у нас впереди чемпионат Европы», – сказал Мутко.

Напомним, что «Зенит» договорился о переходе Жиркова летом, когда у него закончится контракт с «Динамо». Впрочем, «Зенит» надеется договориться с «Динамо» о переходе игрока уже этой зимой.