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    • Мутко: «Важно, чтобы футболисты сборной выступали на самом высоком уровне»

    Мутко: «Важно, чтобы футболисты сборной выступали на самом высоком уровне»

    Президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал предстоящий летний переход полузащитника «Динамо« Юрия Жиркова в «Зенит«.

    «Нам важно, чтобы футболисты сборной выступали на самом высоком уровне, в конкурентной среде, играли в еврокубках, в сильнейших клубах, чтобы играли в европейских клубах. Во внутриклубную политику я не вмешиваюсь, могу только сказать, что Юра – игрок высокого уровня. Желаю ему удачи. Ну а то, что до конца сезона он останется в «Динамо» – это тоже хороший клуб. Сейчас самое главное, чтобы у него была игровая практика, у нас впереди чемпионат Европы», – сказал Мутко.

    Напомним, что «Зенит» договорился о переходе Жиркова летом, когда у него закончится контракт с «Динамо». Впрочем, «Зенит» надеется договориться с «Динамо» о переходе игрока уже этой зимой.

    Источник: Р-Спорт

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    26.01.2016 18:42
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    Комментарии (4)
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    APchelov
    1453823241
    А, может быть, Зениту пора продавать места в клубе, а не самим платить таким вот новичкам
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    mutabor0992
    1453842911
    И что???
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    ologreds
    1694996341
    numo455976
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