Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Перес: «Реал» не будет покупать новых игроков в январе»

    Президент мадридского «Реала« Флорентино Перес прокомментировал трансферный запрет, который наложен на клуб со стороны ФИФА.

    «Санкции ФИФА весьма болезненные. Это очень серьезный вопрос, так как репутация «Реала» опорочена таким образом. Мы считаем, что подобное решение является ошибочным.

    Просто смешно говорить о том, что «Реал» наказали за нарушения при трансферах молодых игроков. Дети всегда были приоритетом для нас.

    Мы не будем никого покупать в январе, но это не связано с трансферным запретом. Просто за нашу команду играют лучшие игроки и у них есть лучший тренер.

    Зидан сразу же согласился возглавить «Реал». Он был готов к этому вызову. Все любят Зидана и считают, что по значимости его можно сравнить с Ди Стефано. Мне довелось увидеть Ди Стефано на поле. А новые поколения скажут, что видели игру Зидана», – сказал Перес.

    Напомним, что по решению ФИФА «Реалу» запрещено регистрировать новых игроков в течение следующих двух трансферных окон. Впрочем, в январе этого года «Реал» мог подписывать новичков. При этом, мадридский клуб сможет вернуть футболистов, которые сейчас выступают в других клубах на правах аренды.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2016 17:58
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    El_Chori
    1453824444
    Да неужели?
    Ответить
    калач
    1453834317
    типа не мешок ага
    Ответить
    ologreds
    1694996341
    numo455972
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+