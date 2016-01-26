Ван Гаал не собирался уходить в отставку

Главный тренер «Манчестер Юнайтед« Луи ван Гаал не просил руководство клуба об отставке.

Голландец не вел разговоров об отставке с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом после поражения манкунианцев в матче 23-го тура чемпионата Англии от «Саутгемптона« (0:1).

Ранее сообщалось, что ван Гаал хочет покинуть свой пост, но Вудворд уговорил его остаться.

Напомним, что в последних 10 матчах клуб одержал лишь две победы при 4 ничьих и 4 поражениях. После 23 туров «МЮ» имеет в своем активе 37 очков и занимает 5 место в премьер-лиге.