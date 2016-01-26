Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Ван Гаал не собирался уходить в отставку

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед« Луи ван Гаал не просил руководство клуба об отставке.

    Голландец не вел разговоров об отставке с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом после поражения манкунианцев в матче 23-го тура чемпионата Англии от «Саутгемптона« (0:1).

    Ранее сообщалось, что ван Гаал хочет покинуть свой пост, но Вудворд уговорил его остаться.

    Напомним, что в последних 10 матчах клуб одержал лишь две победы при 4 ничьих и 4 поражениях. После 23 туров «МЮ» имеет в своем активе 37 очков и занимает 5 место в премьер-лиге.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2016 16:32
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Aztec58
    1453815814
    Блин, то просил, то не просил, то Моур писал письмо, то не писал. Журналистика становится постыдным делом, ага.
    Ответить
    Igorello97
    1453819961
    какой результат будет у команды, если они как на пороховой бочке сидят? Если СМИ меньше трепались, результат был бы другим.
    Ответить
    kykyi
    1453822502
    Ван Гаал не просил об отставке.... Жаль.
    Ответить
    makretud
    1453824061
    Точные прогнозы, договорные матчи на www.safe-bet.info
    Ответить
    Лыков
    1453831217
    А пора бы уже. В сандерленде бы пригодился или в Твенте
    Ответить
    джон базелон
    1453876458
    Раз сам не хочет уходить,надо помочь ему!Пожалел бы людей которые живут футболом и каждый матч ходят на стадион смотреть унылое зрелище самого богатого клуба мира!
    Ответить
    ologreds
    1694996343
    numo455965
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+