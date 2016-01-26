Кальдерон: «Изначально Бенитес не имел ни малейших шансов, он был четвертым выбором»

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон рассказал о том, как Рафаэль Бенитес стал главным тренером "сливочных".

"Изначально Бенитес не имел ни малейших шансов в "Реале" – он не был приоритетом для клуба, он был лишь четвертым выбором.

"Реал" хотел возвращения Жозе Моуринью, но тот отказался. Затем пытались позвать Йоахима Лева, но и он не согласился. Потом позвали Юргена Клоппа, но и он не был заинтересован.

В итоге остался Бенитес, который, однако, не соответствовал стилю "Реала", – сказал Кальдеорон.