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Соловьев: «Не знаю, чем Уткин и Андронов фронтмэны»

26 января 2016, 08:50
4

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал кадровые перемены на "Матч ТВ".

- И все-таки почему оптимизация коснулась именно Василия Уткина, Алексея Андронова, которые должны, по идее, быть фронтмэнами канала?

- А в чем они фронтмэны? В том, что вызвали волну негодования? Андронов в этом, что ли, фронтмэн? При всем уважении к Василию, самое яркое событие с ним связанное – это сон в лунную ночь, случившийся во время матча. Но ведь комментаторы должны своими профессиональными качествами, а не скандалами вокруг фронтить. Только это не имеет отношения к тому, что произошло. Просто когда такое количество людей на зарплате, начинаешь искать варианты, говорить: "Ребят, всех очень уважаю, но давайте – как натопали, так и полопали". То есть провел репортаж или программу – получил. Жестоко, но… Кстати, такой подход на ТВ у многих. Многие получают по программам. Сколько провел, столько и начислили.

- Вы разговаривали с генеральным продюсером "Матч ТВ" Тиной Канделаки?

- Я с Тиной очень давно не разговаривал. Но Тине и не нужны советы в этих вопросах. Она профессиональный человек. В России все построено на теории заговоров. Заговоры ищут всюду. А иногда все гораздо проще. Иногда все упирается в экономику.

- Как "Матч ТВ" добиться повышения рейтинга?

- Вот показывали эстафету биатлонную. Очень хорошие доля и рейтинг. Многое зависит от того, что показывают. И, как выясняется, качество комментария не приводит к резкому повышению доли. Если скучный матч, хоть Петросяна поставь, на рейтинг это никак не повлияет. Поэтому не надо преувеличивать роль комментаторов при отсутствии конкуренции между спортивными каналами. Ее просто нет.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (4)
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REDWHITE_
1453788075
А Чердак и Орлофф со своим нытьем, фронмэны!)) аха-ха
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nemolod
1453795217
Все гораздо проще: кризис заставил пойти на сокращение расходов,а расходы на белую зарплату,где есть больничные ,отпуска,премии,надбавки-они самые максимальные на любом предприятии,а на ТВ просто огромные! А каждый руководитель в этом случае оставляет при себе только тех,кто ему нужен!
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Aztec58
1453808571
Помнится Уткин не хотел ложиться под Канделаки, заявлял мол не пойду, потом уломался, блин, и напрасно! Но как комментатор он давно кончился.
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