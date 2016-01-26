Соловьев: «Не знаю, чем Уткин и Андронов фронтмэны»

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал кадровые перемены на "Матч ТВ".

- И все-таки почему оптимизация коснулась именно Василия Уткина, Алексея Андронова, которые должны, по идее, быть фронтмэнами канала?

- А в чем они фронтмэны? В том, что вызвали волну негодования? Андронов в этом, что ли, фронтмэн? При всем уважении к Василию, самое яркое событие с ним связанное – это сон в лунную ночь, случившийся во время матча. Но ведь комментаторы должны своими профессиональными качествами, а не скандалами вокруг фронтить. Только это не имеет отношения к тому, что произошло. Просто когда такое количество людей на зарплате, начинаешь искать варианты, говорить: "Ребят, всех очень уважаю, но давайте – как натопали, так и полопали". То есть провел репортаж или программу – получил. Жестоко, но… Кстати, такой подход на ТВ у многих. Многие получают по программам. Сколько провел, столько и начислили.

- Вы разговаривали с генеральным продюсером "Матч ТВ" Тиной Канделаки?

- Я с Тиной очень давно не разговаривал. Но Тине и не нужны советы в этих вопросах. Она профессиональный человек. В России все построено на теории заговоров. Заговоры ищут всюду. А иногда все гораздо проще. Иногда все упирается в экономику.

- Как "Матч ТВ" добиться повышения рейтинга?

- Вот показывали эстафету биатлонную. Очень хорошие доля и рейтинг. Многое зависит от того, что показывают. И, как выясняется, качество комментария не приводит к резкому повышению доли. Если скучный матч, хоть Петросяна поставь, на рейтинг это никак не повлияет. Поэтому не надо преувеличивать роль комментаторов при отсутствии конкуренции между спортивными каналами. Ее просто нет.