Соловьев: «Пришло время телекомментаторам зарабатывать деньги тяжелым трудом»

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал кадровые перемены на "Матч ТВ".

– В своем твиттере вы предложили подписчикам высказываться под новостью о том, что "Уткин, Андронов, Дементев, Чен попадут под оптимизацию на "Матч ТВ". Что вы сами думаете о переменах на канале?

– То, что теперь их будут приглашать на контрактной основе – это, конечно, совсем другая ситуация. Пришло время зарабатывать деньги тяжелым трудом.

– Вы предполагали такое развитие событий?

– Предполагал просто исходя из финансовых возможностей канала, соотношения затрат и доходов. Потому что видно: пока относительно нишевый канал не может позволить себе роскошь держать такое количество людей в штате. Это просто неэффективно. Понимаю, что хочется найти политическую подоплеку, решить, что это сделано, чтобы заставить несчастного Василия Уткина написать очередной слезный твит и устроить бесконечную мыльную оперу на эту тему. Но, я думаю, кроме всего прочего, это объективно сложная ситуация на рынке.