Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Соловьев: «Пришло время телекомментаторам зарабатывать деньги тяжелым трудом»

    Соловьев: «Пришло время телекомментаторам зарабатывать деньги тяжелым трудом»

    Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал кадровые перемены на "Матч ТВ".

    – В своем твиттере вы предложили подписчикам высказываться под новостью о том, что "Уткин, Андронов, Дементев, Чен попадут под оптимизацию на "Матч ТВ". Что вы сами думаете о переменах на канале?

    – То, что теперь их будут приглашать на контрактной основе – это, конечно, совсем другая ситуация. Пришло время зарабатывать деньги тяжелым трудом.

    – Вы предполагали такое развитие событий?

    – Предполагал просто исходя из финансовых возможностей канала, соотношения затрат и доходов. Потому что видно: пока относительно нишевый канал не может позволить себе роскошь держать такое количество людей в штате. Это просто неэффективно. Понимаю, что хочется найти политическую подоплеку, решить, что это сделано, чтобы заставить несчастного Василия Уткина написать очередной слезный твит и устроить бесконечную мыльную оперу на эту тему. Но, я думаю, кроме всего прочего, это объективно сложная ситуация на рынке.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2016 07:15
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    REDWHITE_
    1453788138
    а почему Генку не выгнали???
    Ответить
    ologreds
    1694996345
    numo455918
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+