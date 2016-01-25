Орлов: «Российские футболисты в Европе не востребованы»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о будущем полузащитника сборной России Романа Широкова. Напомним, Широков ведет переговоры с ЦСКА.

"Переговоры могут идти с любым клубом, но предложит ли ЦСКА контракт, который устроит Романа? С точки зрения сборной России хотелось бы, чтобы Широков играл, но все зависит от него. Заграница? А кому он там интересен? Про Кокорина месяц говорили об "Арсенале", причем "Арсенал" это ни разу не подтвердил. Реальность такова, что российские футболисты при всем к ним уважении в Европе пока не востребованы. Даже Виталий Денисов, который вроде бы вызывает интерес "Лацио", – игрок сборной Узбекистана, не России", – считает Орлов.