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    Орлов: «Российские футболисты в Европе не востребованы»

    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о будущем полузащитника сборной России Романа Широкова. Напомним, Широков ведет переговоры с ЦСКА.

    "Переговоры могут идти с любым клубом, но предложит ли ЦСКА контракт, который устроит Романа? С точки зрения сборной России хотелось бы, чтобы Широков играл, но все зависит от него. Заграница? А кому он там интересен? Про Кокорина месяц говорили об "Арсенале", причем "Арсенал" это ни разу не подтвердил. Реальность такова, что российские футболисты при всем к ним уважении в Европе пока не востребованы. Даже Виталий Денисов, который вроде бы вызывает интерес "Лацио", – игрок сборной Узбекистана, не России", – считает Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.01.2016 23:32
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Asbjorn
    1453754229
    Потому что не дотягивают до европейского уровня
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    Дагыстанец
    1453754837
    А зачем российским футболистам расти и так бабки будут!! Это как говноВАЗ все равно купят
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    Aztec58
    1453755897
    Ага, догадываемся.
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    Тяп-Ляп.
    1453757797
    Коментаторы тоже.
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    ologreds
    1694996347
    numo455901
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