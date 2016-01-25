Василий Брезуцкий, Еременко и Ткачев вернулись в общую группу

Сегодня начался второй сбор ЦСКА, и защитник Василий Березуцкий, а также полузащитники Роман Еременко и Сергей Ткачев тренировались в общей группе.

"В общей группе занимались сегодня полузащитники Сергей Ткачев и Роман Еременко, а также защитник Василий Березуцкий, которые до этого работали индивидуально. Однако по решению тренерского штаба все трое не примут участия в первом товарищеском матче нашей команды, запланированном на 27 января. Георгий Щенников пока продолжает тренироваться по индивидуальному графику под контролем медицинского штаба красно-синих. Если будет сохраняться положительная динамика его восстановления, Георгий вольется в общую группу со второй недели сбора.

На втором сборе команда продолжит работать в режиме двухразовых тренировок, однако в дни, предшествующие второму, третьему и четвертому товарищеским матчам, вечернее занятие будет носить теоретический характер.

27 января армейцы сыграют с норвежским "Оддом" (время начала встречи — 18:00 мск), 30 января — с загребским "Динамо" (18:00 мск), а 3 февраля еще с одной норвежской командой, "Волеренгой" (21:00 мск). Эти три поединка пройдут в рамках турнира "Ла Манга Кап".

6 февраля состоится еще один товарищеский матч ПФК ЦСКА (соперник — кишиневская "Дачия", начало в 14:00 мск)", – сказано в сообщении на официальном сайте ЦСКА.