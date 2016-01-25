Скауты «МЮ» и «Ливерпуля» просматривали игрока «Марселя»

Несколько клубов АПЛ интересуются полузащитником "Марселя" Джорджем-Кевином Н'Куду.

Сообщается, что скауты "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Вест Хэма" присутствовали на матче 22-го тура Лиги 1, в котором встречались "Марсель" и "Лион" (1:1), и объектом интереса представителей клубов АПЛ был именно Н'Куду.

Французский клуб не готов продать Н'Куду в январе, однако летом может рассмотреть предложения в районе 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Лиги 1 игрок провел 16 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.