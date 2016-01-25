Кононов: «Раньше мы интересовались Широковым, но сейчас у нас полный комплект»

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов рассказал о том, чем привлек внимание клуба вратарь Станислав Крицюк. Напомним, краснодарцы объявили об аренде Крицюка.

"Крицюк привлек нас своей зрелой игрой за «Брагу». Раз мы приглашаем такого вратаря, рассчитываем, что он составит серьезную конкуренцию Андрею Диканю. Все покажет тренировочный процесс и контрольные игры. Тогда и решим, кто будет первым номером. По тем играм чемпионата Португалии, которые я видел, Крицюк действовал очень солидно. Теперь хочется посмотреть его в деле в «Краснодаре», – сказал Кононов.

Также наставник признался, что "Краснодар" рассматривал возможность возвращения в клуб Романа Широкова.

"Мы уже закончили селекционную работу по полевым игрокам. На данный момент у нас уже полный комплект в средней линии. Раньше мы, конечно, интересовались Романом".