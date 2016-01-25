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    • Карлос: «Российское гражданство нужно, чтобы у клуба было меньше легионеров»

    Карлос: «Российское гражданство нужно, чтобы у клуба было меньше легионеров»

    Нападающий «Уфы» Диего Карлос рассказал о том, для чего ему нужно российское гражданство.

    – Зачем вы собираетесь получить российский паспорт?

    – Во-первых, чтобы у клуба было меньше иностранцев в заявке. В связи с лимитом это актуально. А еще мне, возможно, представится шанс сыграть за сборную России. Но сборная, конечно, не главная цель.

    – Но вы все-таки считаете, что шанс в сборной будет?

    – Почему нет? Если получу паспорт, останется усердно работать. И если появится возможность выступить за сборную, хотел бы сыграть. Но понятно, что команда у вас сильная, туда попасть тяжело.

    – Вы знаете, что нужно сдавать экзамен на знание русского языка?

    – Да.

    – И как у вас с языком?

    – Не сказал бы, что все идеально, наверное, нужно еще немного подучить.

    – Вы можете читать, и писать?

    – Читать могу, писать не научился. Но понимаю все, что говорят.

    – О желании получить гражданство заявили многие бразильцы, играющие в России. Что это, мода такая?

    – Нет, думаю, хотят помочь своим клубам вписаться в лимит. Если у футболиста есть возможность стать гражданином России, почему бы ей не воспользоваться? – сказал Карлос.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.01.2016 19:13
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
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    Короче, очередная профанация, ага.
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