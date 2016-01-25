Карлос: «Российское гражданство нужно, чтобы у клуба было меньше легионеров»

Нападающий «Уфы» Диего Карлос рассказал о том, для чего ему нужно российское гражданство.

– Зачем вы собираетесь получить российский паспорт?

– Во-первых, чтобы у клуба было меньше иностранцев в заявке. В связи с лимитом это актуально. А еще мне, возможно, представится шанс сыграть за сборную России. Но сборная, конечно, не главная цель.

– Но вы все-таки считаете, что шанс в сборной будет?

– Почему нет? Если получу паспорт, останется усердно работать. И если появится возможность выступить за сборную, хотел бы сыграть. Но понятно, что команда у вас сильная, туда попасть тяжело.

– Вы знаете, что нужно сдавать экзамен на знание русского языка?

– Да.

– И как у вас с языком?

– Не сказал бы, что все идеально, наверное, нужно еще немного подучить.

– Вы можете читать, и писать?

– Читать могу, писать не научился. Но понимаю все, что говорят.

– О желании получить гражданство заявили многие бразильцы, играющие в России. Что это, мода такая?

– Нет, думаю, хотят помочь своим клубам вписаться в лимит. Если у футболиста есть возможность стать гражданином России, почему бы ей не воспользоваться? – сказал Карлос.