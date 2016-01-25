Агент: «Переход Широкова в ЦСКА будет супербомбой»

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий Тараса Бурлака и Гергия Щенникова, прокомментировал возможный переход полузащитника Романа Широкова в ЦСКА.

"Если Широков перейдет в ЦСКА, это будет супербомба! "Армейцам" нужен вожак в центре поля в отсутствие Еременко. Если на полтора года по условиям договорятся, это будет усиление. Конечно, подводные камни тут есть – это непростой характер Романа. Готов ли Слуцкий с ним мириться? Но Леонид Викторович – человек коммуникабельный и, думаю, найдет ключ к любому игроку. Если кандидатура Широкова устроит Гинера, все должно свершиться.

Мне что-то не верится в его переход в "Рубин". Может, в Казани он и заработает больше денег, чем в ЦСКА, но у Широкова есть свои амбиции. Стать чемпионом, например.

Политика ЦСКА – покупать молодых игроков за деньги. А в случае перехода Широкова клуб в финансовом плане практически ничего не теряет. Игрока они берут бесплатно, только разве что могут заплатить какую-то сумму агенту. И получат опытного игрока для точечного усиления за минимальные деньги. Это хороший ход", - сказал Пушкин.