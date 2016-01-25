Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Агент: «Переход Широкова в ЦСКА будет супербомбой»

25 января 2016, 16:52
13

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий Тараса Бурлака и Гергия Щенникова, прокомментировал возможный переход полузащитника Романа Широкова в ЦСКА.

"Если Широков перейдет в ЦСКА, это будет супербомба! "Армейцам" нужен вожак в центре поля в отсутствие Еременко. Если на полтора года по условиям договорятся, это будет усиление. Конечно, подводные камни тут есть – это непростой характер Романа. Готов ли Слуцкий с ним мириться? Но Леонид Викторович – человек коммуникабельный и, думаю, найдет ключ к любому игроку. Если кандидатура Широкова устроит Гинера, все должно свершиться.

Мне что-то не верится в его переход в "Рубин". Может, в Казани он и заработает больше денег, чем в ЦСКА, но у Широкова есть свои амбиции. Стать чемпионом, например.

Политика ЦСКА – покупать молодых игроков за деньги. А в случае перехода Широкова клуб в финансовом плане практически ничего не теряет. Игрока они берут бесплатно, только разве что могут заплатить какую-то сумму агенту. И получат опытного игрока для точечного усиления за минимальные деньги. Это хороший ход", - сказал Пушкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Спартак Широков Роман
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Niko
1453730181
даже великий писатель за Широкова в ЦСКА ратует=)))
Ответить
REDWHITE_
1453730736
Пушкин А.С.: «Переход Широкова в ЦСКА будет суперпуком»
Ответить
drug01
1453732183
А что чем черт не шутит!Выйти против Спартака и.....
Ответить
Ortaped79
1453736016
бомба-вонючка
Ответить
росс
1453736953
Это, действительно, очень серьёзное усиление для армейцев и весомая заявка на золотые медали. Руководству " Спартака" (Федуну) давно пора понять, что классными игроками не разбрасываются. Но для человека (Федуна), не понимающего в футболе ровным счётом ничего, "Спартак" - это игрушка.
Ответить
nemolod
1453742819
Никакой тут супербомбы не будет,но если такой переход состоится,то определенное усиление произойдет в средней линии-в команде появится опытнейший диспетчер,а по сути воплощение идей главного тренера на поле! Да и бесплатно получить игрока сборной-это не каждый даже сезон бывает такая возможность!
Ответить
Aztec58
1453745128
Ну-ну, будем посмеяться, ага.
Ответить
VVM1964
1453748320
ГОД НАЗАД ТАК ЖЕ ВИДИМО ДУМАЛИ И В СПАРТАКЕ
Ответить
vladimir-7
1453789153
Роман, ждем тебя в ЦСКА в котором ты начинал футбольную карьеру. Где родился там и пригодился!
Ответить
--Сергей--
1453807092
Если Широков перейдет в ЦСКА, то я знаю кто будет чемпионом 2015-2016. И это не из-за "великих" игровых качеств Широкова (которые я не собираюсь преуменьшать). Уж больно ЦСКА по Мутко ложится. А мы помним чьё имя носит наш чемпионат.
Ответить
Главные новости
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
3
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
3
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
3
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
6
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
33
Все новости
Все новости
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
4
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
3
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
7
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
6
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
33
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
12
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
Вчера, 21:27
4
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
Вчера, 21:04
3
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
Вчера, 20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
Вчера, 20:49
5
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
Вчера, 20:31
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
Вчера, 20:13
18
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
Вчера, 19:56
35
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
Вчера, 19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
Вчера, 19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
Вчера, 19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
Вчера, 19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
Вчера, 18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
Вчера, 18:34
8
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
Вчера, 18:09
24
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
Вчера, 17:34
13
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
Вчера, 17:31
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+