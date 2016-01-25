Созин: «Широкову было бы логичнее перейти в «Ростов», «Рубин» или «Локомотив»

Член комитета по этике Андрей Созин прокомментировал слухи о возможном переходе Романа Широкова в ЦСКА.

«Широков – это высокопрофессиональный футболист, который может помочь любой команде, когда он в нормальном состоянии. Если он перейдет в ЦСКА, то у Леонида Слуцкого появится выбор: Роман Еременко или Широков. У россиянина могут появиться некие преференции, ведь у Слуцкого есть ответственность за результат нашей сборной на чемпионате Европы во Франции. Если Еременко будет в оптимальном состоянии, тогда Широков останется в команде только до конца сезона.



Для меня переход Широкова в «Ростов», «Рубин» или «Локомотив» более логичен. Однако, учитывая интересы сборной, его переход в «армейский» клуб до конца сезона не стал бы сюрпризом. Роман получил бы необходимую игровую практику, а Слуцкий увидел бы его в деле. Таким образом, игрок основного состава сборной поехал бы на чемпионат Европы в нормальном состоянии», – сказал Созин.