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    • Созин: «Широкову было бы логичнее перейти в «Ростов», «Рубин» или «Локомотив»

    Созин: «Широкову было бы логичнее перейти в «Ростов», «Рубин» или «Локомотив»

    Член комитета по этике Андрей Созин прокомментировал слухи о возможном переходе Романа Широкова в ЦСКА.

    «Широков – это высокопрофессиональный футболист, который может помочь любой команде, когда он в нормальном состоянии. Если он перейдет в ЦСКА, то у Леонида Слуцкого появится выбор: Роман Еременко или Широков. У россиянина могут появиться некие преференции, ведь у Слуцкого есть ответственность за результат нашей сборной на чемпионате Европы во Франции. Если Еременко будет в оптимальном состоянии, тогда Широков останется в команде только до конца сезона.

    Для меня переход Широкова в «Ростов», «Рубин» или «Локомотив» более логичен. Однако, учитывая интересы сборной, его переход в «армейский» клуб до конца сезона не стал бы сюрпризом. Роман получил бы необходимую игровую практику, а Слуцкий увидел бы его в деле. Таким образом, игрок основного состава сборной поехал бы на чемпионат Европы в нормальном состоянии», – сказал Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.01.2016 16:12
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1453755712
    А всё ли клубы смогут удовлетворить финансовые аппетиты Широкова+Минасова?
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    ologreds
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