«Леванте» – «Лас-Пальмас». Смотреть онлайн

В понедельник будет завершаться матчем 21-й тур испанского чемпионата, в котором встретятся «Леванте« и «Лас-Пальмас«. Обе команды можно считать аутсайдерами, но тем интереснее будет борьба в этой встрече.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Леванте» – «Лас-Пальмас». Начало в 22:30, не пропустите!