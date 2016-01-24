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    Гризманн: «Хочу завоевывать трофеи с «Атлетико»

    Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн признался, что намерен продолжать свои выступления в мадридском клубе, в составе которого он хочет завоевывать трофеи.

    «В «Атлетико» я чувствую себя прекрасно. Это большой клуб, в составе которого я намерен добиваться высоких целей. У меня большие амбиции и я стремлюсь к тому, чтобы выигрывать трофеи. В Мадриде я повзрослел как футболист, товарищи по команде испытывают ко мне доверие. Однако нужно стремиться к дальнейшему прогрессу. Каждый день я работаю, чтобы стать игроком высочайшего класса. В настоящее время я все еще далек от Роналду и Месси«, – рассказал Гризманн в интервью Telefoot.

    В текущем сезоне француз провел 28 матчей, в которых отметился 18-ю забитыми мячами

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2016 20:46
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    Комментарии (2)
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    Лыков
    1453661012
    В Атлетико станет звездой ну или в барсе с тураном балластом
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    ologreds
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    numo455791
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