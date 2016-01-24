Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Глушаков: «Подарок Зе Луишу подарим, когда он проставится»

    Хавбек «Спартака» Денис Глушаков рассказал о сложностях первого сбора команды, который проходит в ОАЭ.

    Вы сейчас отрабатывали игру в одно-два касания. Стремитесь быть ближе к «Барселоне»?

    – Пока ближе к «Спартаку». Просто тренеры стараются внести разнообразие в тренировки. Первый сбор самый тяжелый, сложно втягиваться после отпуска и домашних пирожков. Ничего, осталось три денечка потерпеть.

    Впереди еще один матч. Хотелось бы соперника посерьезнее, чем китайцы в первой встрече?

    – Пока рано. Не хочется портить о себе впечатление. Вот на следующем сборе – да.

    На каждой тренировке тренеры изучают, кто сколько пробежал. Насколько сейчас ваши цифры близки к идеалу?

    – Это вопрос к тренеру по физподготовке. А кто не бегает, тот наматывает потом круги. Вот есть у нас один товарищ, молодое дарование (указывает на Дениса Давыдова), который остался дополнительно работать после тренировки.

    –​ У Зе Луиша День рождения. Что-то подарили?

    – Когда проставится, тогда и будем дарить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2016 19:34
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996355
    numo455783
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+